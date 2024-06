Résultat des européennes au Sappey-en-Chartreuse : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Au Sappey-en-Chartreuse, que vont choisir les électeurs de la gauche ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, avait glané 7,69% au Sappey-en-Chartreuse, contre 25,81% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut cette fois selon les études sondagières, à tel point qu'il serait tout près voire au-dessus de la liste macroniste de Valérie Hayer. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute malgré son excellent résultat lors des élections législatives, en 2022. La réserve de voix semble conséquente : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 au Sappey-en-Chartreuse, le binôme Nupes avait en effet enregistré 45,85% des votes dans la localité. Une somme à comparer avec les 47% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - Quel résultat aux européennes du Sappey-en-Chartreuse pour le RN de Jordan Bardella ? Au niveau local, le résultat de la liste menée par Jordan Bardella à ces élections européennes 2024 sera très instructif. Si on se penche sur la progression du RN prévue par les sondeurs au niveau national aujourd'hui, soit environ dix points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat de celui-ci a toutes les chances de s'élever à environ 20% au Sappey-en-Chartreuse. Un verdict qui semble coller avec les électeurs déjà gagnés par le mouvement dans la zone ces dernières années, entre 2019 et 2022 et qui correspond en effet à 4 points de parts de voix.

15:02 - Les habitants du Sappey-en-Chartreuse penchaient pour Marine Le Pen en 2022 Dans la commune du Sappey-en-Chartreuse, Marine Le Pen n'avait pas vraiment percé lors du premier tour de l'élection présidentielle en 2022. Avec un maigre 9,25%, la cheffe du RN était défaite par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à 30,89% et 29,93% des votes. Et elle échouait aussi au second tour avec 15,92% contre 84,08%. Le RN sera battu ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 5,91%, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale obtiendront 45,85% des voix. Et le second tour ira dans le même sens avec encore un binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale vainqueur localement.

12:45 - Que retenir des européennes au Sappey-en-Chartreuse il y a cinq ans ? Les résultats de ce soir vont-ils répéter le choix des électeurs de 2019 ? Au Sappey-en-Chartreuse, les dernières européennes s'achevaient sur la première place de la liste de Yannick Jadot avec 32,82% des suffrages. Elle devançait la liste de Nathalie Loiseau avec 25,81% et Manon Aubry avec 8,03%.

11:45 - Les défis socio-économiques du Sappey-en-Chartreuse et leurs implications électorales Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections européennes au Sappey-en-Chartreuse comme dans toute la France. Avec ses 42,74% de cadres pour 1 137 habitants, ce village peut compter sur une certaine vigueur économique. Ses 139 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 330 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans le village, 24,1 % de la population est âgée de 14 ans et moins, et 17,74 % ont 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations des mesures européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les électeurs, dont 25,98% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 39,39% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 2077,16 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. En résumé, Le Sappey-en-Chartreuse incarne les intérêts et les objectifs de l'Europe contemporaine.

10:30 - Au Sappey-en-Chartreuse, quelle abstention aux précédentes élections européennes ? Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis les années 1970 lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux élections européennes atteignait 50%. L'étude des consultations politiques passées permet de cerner plus précisément le vote des habitants de cette commune. Il y a cinq ans, lors des précédentes européennes, 33,37% des électeurs du Sappey-en-Chartreuse (Isère) avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 42,39% en 2014.

09:30 - C'est parti pour les européennes élections européennes au Sappey-en-Chartreuse Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin 2024, lors des élections européennes au Sappey-en-Chartreuse ? La hausse généralisée des prix qui grève le budget des familles, cumulée avec les inquiétudes liées à la situation géopolitique actuelle, seraient notamment susceptibles de pousser les citoyens du Sappey-en-Chartreuse à s'intéresser plus fortement du scrutin. En avril 2022, lors du second tour de l'élection présidentielle, 84,04% des personnes en capacité de participer à une élection dans la localité avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 86,83% au premier tour, c'est-à-dire 837 personnes. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 65,5% au premier tour. Au second tour, 64,68% des votants ont exercé leur droit de vote.