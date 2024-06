Résultat des européennes au Temple-sur-Lot : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Sur qui vont se rabattre les voix de la Nupes au Temple-sur-Lot ? La Nupes ayant éclaté, à quel parti vont s'attacher ses électeurs au cours de ces élections européennes ? Au cours du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 23,13% des voix dans la localité. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann avait atteint 5,88% au Temple-sur-Lot, contre 14,46% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Sur qui vont se porter les voix de droite au Temple-sur-Lot ? Au niveau local, le résultat de la liste menée par Jordan Bardella à ces européennes sera très scruté. Au Temple-sur-Lot, on remarque que le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 35,78% à l'issue du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 33,05% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte tranche avec ce que laissent entrevoir les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près d'une dizaine de points prévus en plus pour le RN entre la dernière présidentielle et le scrutin de juin. Le RN a peut-être atteint son maximum…

15:02 - Avantage Rassemblement au Temple-sur-Lot ? Le verdict de l'élection la plus récente apparait comme un indicateur instructif au moment du rendez-vous électoral du jour. Elections les plus proches, les législatives avaient donné lieu à un beau démarrage pour le RN au Temple-sur-Lot. Le mouvement nationaliste s'était élevé en tête dans la localité avec 34,33% au premier tour avant un formidable 61,07% au 2e (Le Temple-sur-Lot ne comptant qu'une seule circonscription). Il a même fait plus d'électeurs en moyenne aux législatives 2022 que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat quelques semaines plus tôt. La leader de la formation avait accumulé 33,05% au premier tour et 58,76% au 2e dans la ville. Elle avait cette fois surpassé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, crédités chacun de 21,64% et 17,45% au premier tour, pour finir devant Emmanuel Macron (41,24%) au deuxième.

12:45 - En 2019, des européennes déjà tranchantes Se retourner sur le dernier test semble aussi une évidence au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Qui l'avait emporté lors des européennes en 2019 ? C'est la liste emmenée par Jordan Bardella qui l'avait emporté aux élections du Parlement européen à l'époque au Temple-sur-Lot, avec 35,78% des suffrages devant celle de Nathalie Loiseau avec 14,46% suivie par la liste Yannick Jadot avec 9,56%.

11:45 - Le Temple-sur-Lot : démographie, élections et perspectives d'avenir Dans la commune du Temple-sur-Lot, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques impactent les résultats des européennes. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,25% et une densité de population de 59 hab par km², les enjeux liés au chômage et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (23,2%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 415 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 7,84% et d'une population immigrée de 10,48% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation au Temple-sur-Lot mettent en relief une diversité de qualifications, avec 36,74% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

10:30 - Le Temple-sur-Lot : retour sur l'abstention aux dernières élections européennes Comment votent généralement les électeurs de cette ville ? En 2019, pendant les élections européennes, le pourcentage de participation représentait 62,22% dans la commune du Temple-sur-Lot, contre un taux de participation de 51,5% en 2014. Les européennes mobilisant moins que les autres élections, cette année fera-t-elle exception ? Au niveau national, le premier tour des élections régionales 2021 a été marqué par le taux de participation le plus faible jamais enregistré, atteignant 33%. Au Temple-sur-Lot, 56,02% des votants avaient voté.

09:30 - Les prévisions de la participation aux européennes au Temple-sur-Lot Au Temple-sur-Lot, l'une des grandes inconnues des européennes 2024 sera incontestablement l'abstention. Les jeunes générations expriment fréquemment un désintérêt pour les élections nationales, cette situation peut-elle s'inverser pour les européennes ? Il y a deux ans, pour le second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 78,26% dans la ville. La participation était de 81,59% au premier tour, c'est-à-dire 607 personnes. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.