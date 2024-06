Résultat des européennes au Tholy : l'élection 2024 en direct

En direct

18:29 - Le Rassemblement national au Tholy, un favori aux européennes ? Le résultat des élections européennes au niveau local sera regardé à travers le prisme de la dynamique RN, comme partout ailleurs. Si on compare le résultat de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 1 point au Tholy. Mais la marche pourrait s'avérer encore plus élevée aux européennes 2024, les intentions de vote annonçant plutôt aux candidats RN une évolution de près de 10 points en comparaison de de l'élection 2019. De quoi l'amener à plus de 40% dans la ville cette fois ?

15:02 - Vent favorable au Rassemblement au Tholy ? La cité du Tholy avait offert un énorme avantage à Marine Le Pen lors de l'élection à la présidence de la République il y a deux ans puisque la figure du RN terminait avec 27,47% au premier tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,65% contre 52,35%. Lors de l'échéance suivante, le RN n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la ville, obtenant 19,71% des votes sur place, contre 40,22% pour le binôme Divers droite. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (70,28%).

12:45 - Il y a cinq ans, un scrutin plein d'enseignements Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre nous semble de nouveau logique au moment d'attendre le résultat du scrutin d'aujourd'hui. Si on rentre dans le détail, la liste Rassemblement national, déjà emmenée par Jordan Bardella, avait dominé les élections du Parlement européen à l'époque. Le bulletin avait cumulé 26,04% des votes, contre Nathalie Loiseau à 17,01% et Yannick Jadot à 13,91%.

11:45 - Les enjeux locaux du Tholy : tour d'horizon démographique Dans la commune du Tholy, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques impactent le résultat des élections européennes. Avec une densité de population de 51 habitants/km² et un taux de chômage de 8,08%, les problématiques relatives au chômage et à l'habitat sont des sujets majeurs. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (55,29%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 639 votants sur des questions de transport et d'environnement. D'autres part, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (12,1%) et le nombre de résidences HLM (2,94% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'inclusion sociale qui tracassent les habitants. Un pourcentage de résidences secondaires de 33,39%, comme au Tholy, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de résidences permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.

10:30 - Le Tholy : la mobilisation des citoyens aux européennes Les européennes mobilisent généralement moins que les autres élections. Qu'en sera-t-il cette année ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% le midi et seulement 43,3% à 17h. L'observation des résultats des précédentes consultations politiques est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville. Cinq ans plus tôt, durant les précédentes européennes, 705 inscrits sur les listes électorales du Tholy avaient participé au vote (soit 56,9%), à comparer avec une participation de 51,61% lors du scrutin de 2014.

09:30 - Quelles prévisions pour la participation aux européennes au Tholy ? Au Tholy, l'une des clés de ces européennes 2024 sera l'ampleur de la participation. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 47,71% au premier tour et seulement 53,68% au second tour. A l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, 21,43% des personnes en âge de voter dans la commune avaient boudé les urnes, contre une abstention de 21,67% au second tour. Pour rappel, à l'échelle du pays, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.