Résultat des européennes aux Gets : l'élection 2024 en direct

En direct

18:27 - Que vont choisir les électeurs des Gets ? Le nombre d'électeurs glanés par la liste de Jordan Bardella sera l'observation majeure localement pour ces élections du Parlement européen. Si on gomme les particularités locales qui peuvent sans doute s'appliquer aux législatives, la progression du RN est déjà puissante aux Gets entre Jordan Bardella en 2019 (14,42%) et Marine Le Pen en 2022 (18,09% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 4 points. Mais l'évolution pourrait être plus importante encore aux européennes 2024, les sondeurs offrant plutôt à la liste de Jordan Bardella un résultat de 30 à 33% en France, soit bien plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver tout proche des 20% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

15:02 - Les derniers chiffres aux Gets Marine Le Pen avait été distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 18,09% contre 39,7% pour Emmanuel Macron. Et elle s'inclinait face au président sortant au second tour avec 29,85% contre 70,15%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections des députés, avec 12,06% au premier tour, contre 44,55% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Sur la commune des Gets, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera choisie au moment du second tour, achevant la défaite du Rassemblement national.

12:45 - Il y a cinq ans, une élection très instructive Revenir cinq ans en arrière semble encore une évidence au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? Aux Gets, les dernières élections européennes donnaient la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 36,84% des votes. La gagnante devançait la liste de François-Xavier Bellamy avec 23,39% et Jordan Bardella avec 14,42%.

11:45 - Les Gets : démographie, élections et stratégies politiques Comment les habitants des Gets peuvent-ils affecter le résultat des élections européennes ? Avec 28% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 2,11%, les jeunes et les personnes sans emploi constituent des segments démographiques cruciaux. En outre, le taux de familles propriétaires (67,89%) souligne le poids des questions de logement et d'urbanisation. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (86,06%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 519 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,65%) et le nombre de résidences HLM (7,99% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'intégration sociale qui tracassent les électeurs. Un taux de résidences secondaires de 84,98%, comme aux Gets, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des intérêts politiques différents des habitants permanents.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation attendus à 12h : la situation aux Gets Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Sur l'ensemble du territoire, le record de la participation la plus basse constatée en France a été lors du premier tour des élections régionales 2021, avec un taux de 33,3%. Aux Gets, 66,95% des votants avaient participé. Afin de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette commune, il faut observer les résultats des rendez-vous électoraux précédents. Cinq ans plus tôt, durant les précédentes européennes, 531 électeurs des Gets (Haute-Savoie) s'étaient rendus aux urnes (soit 51,11%). Le taux de participation était de 37,44% en 2014.

09:30 - Election aux Gets : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes L'un des facteurs principaux de ces élections européennes 2024 sera sans nul doute le taux de participation aux Gets. Les habitants des grandes et moyennes communes votent couramment moins que dans les petites, la tendance peut-elle s'aggraver pour les européennes ? En avril 2022, à l'occasion du second tour de la présidentielle, 23,83% des électeurs habilités dans la ville avaient boudé les urnes. L'abstention était de 16,36% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle nationale, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26% au premier tour et 28% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.