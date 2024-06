En direct

19:25 - Que vont décider les électeurs de la Nupes aux Grandes-Ventes ? Une autre incertitude qui entoure ces européennes 2024 est celle du poids de la gauche après l'explosion de la Nupes. A l'issue du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 10,91% des bulletins dans la localité. Un chiffre à mettre en perspective avec les 13% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (10,57% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,5% pour Yannick Jadot, 1,25% pour Fabien Roussel et 0,86% pour Anne Hidalgo). Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann avait obtenu 2,9% aux Grandes-Ventes, contre 15,59% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin : celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer dans la commune : 15,59% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 22,67% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 30,88% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Quel résultat aux européennes des Grandes-Ventes pour les candidats de Bardella ? La fraction d'électeurs en faveur du RN sera l'observation majeure au niveau local pour ces européennes 2024. En mettant de côté les législatives, la progression du RN semble déjà solide aux Grandes-Ventes entre Jordan Bardella en 2019 (42,9%) et Marine Le Pen en 2022 (46,4% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 4 points. Mais celle-ci se profile comme plus importante encore aux européennes 2024, les études sondagières donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression de près de dix points par rapport à 2019 en France, soit dix points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver pas très loin des 50% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

15:02 - Les derniers chiffres aux Grandes-Ventes Le résultat du plus récent scrutin est un indicateur instructif au moment de l'élection. Elections les plus proches, les législatives 2022 avaient abouti à un très bon score pour le RN aux Grandes-Ventes. Le mouvement nationaliste s'était placé en tête dans la localité avec 41,78% au premier round. Il s'imposait ensuite avec 57,98% au 2e sur la circonscription couvrant la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 46,4% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 22,67% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 10,57%. Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 64,53%, devant Emmanuel Macron à 35,47%.

12:45 - En 2019, une élection déjà tranchante Les résultats de ce 9 juin vont-ils confirmer l'équilibre de 2019 ? Dans le détail, 311 votants des Grandes-Ventes avaient préféré le parti lepéniste il y a cinq ans, aux européennes. La liste, déjà emmenée par Jordan Bardella, séduisait 42,9% des voix face à Nathalie Loiseau à 15,59% et François-Xavier Bellamy à 8%.

11:45 - Les Grandes-Ventes : démographie, élections et perspectives d'avenir Quel portrait faire des Grandes-Ventes, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec ses 1 746 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vitalité démographique. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 110 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 052 foyers fiscaux. Dans la commune, 15,36 % de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 30,9 % ont plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 38,17% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette diversité sociale, près de 45,71% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 752,85 euros pourrait devenir un défi financier pour la commune. Aux Grandes-Ventes, les problématiques locales alimentent le débat démocratique.

10:30 - La mobilisation des citoyens aux européennes aux Grandes-Ventes Pour cerner davantage le vote des habitants de cette commune, il faut analyser les résultats des rendez-vous électoraux antérieurs. Il y a cinq ans, lors des précédentes élections européennes, 45,52% des personnes en capacité de voter aux Grandes-Ventes avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 58,46% pour les européennes de 2014. Assisterons-nous à une augmentation de l'abstention aux élections européennes, similaire au record établi à 59% en 2009 ? A l'échelle de la France entière, le record d'abstention a été observé pendant le premier tour des élections régionales 2021. Il s'élevait à 67%. Aux Grandes-Ventes, 56,44% des habitants n'avaient pas pris la peine de se déplacer.

09:30 - Les européennes démarrent aux Grandes-Ventes : quel sera le taux de participation ? Le taux d'abstention constituera indiscutablement un critère fort de ces élections européennes 2024 aux Grandes-Ventes. A l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 415 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 24,17% étaient restés chez eux, à comparer avec une abstention de 21,47% au deuxième tour. Pour rappel, au niveau de la France, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, c'était presque un record. L'inflation qui alourdit les finances des familles combinée avec les craintes engendrées par la guerre au Moyen-Orient, sont par exemple en mesure de renforcer l'engagement civique des citoyens des Grandes-Ventes (76950).