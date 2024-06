Résultat des européennes aux Hauts-de-Caux : l'élection 2024 en direct

Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 aux Hauts-de-Caux avec 30,53% contre 31,31% pour Emmanuel Macron. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 46,14% contre 53,86%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 26,09% au premier tour, contre 31,08% pour le binôme LREM. Il en ira de même au second tour, qui verra encore le binôme La République en Marche finir gagnant.

11:45 - Tendances démographiques et électorales aux Hauts-de-Caux : ce qu'il faut retenir

Les données démographiques et socio-économiques des Hauts-de-Caux mettent en évidence des tendances évidentes susceptibles de peser sur les résultats des européennes. La répartition démographique peut agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans le village, 32% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 25,69% ont 60 ans et plus. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (90,24%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 634 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,97%) met en évidence des besoins d'accompagnement social, et le taux de salariés en CDD (7,73%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction aux Hauts-de-Caux mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 27,98% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.