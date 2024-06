Résultat des européennes aux Loges : l'élection 2024 en direct

En direct

18:27 - Jusqu'où ira la liste RN lors des européennes aux Loges ? On remarque que Les Loges fait partie des quelques localités où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 33,48% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 31,59% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui diffère de ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près d'une dizaine de points de plus pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les électeurs des Loges plutôt pour Le Pen en 2022 Le résultat du plus récent scrutin apparait comme un indice clé au moment du rendez-vous électoral du jour. Dernières élections en date, les élections législatives 2022 avaient abouti à un joli score pour le RN aux Loges. Le mouvement nationaliste était arrivé en tête dans la commune avec 28,72% au 1er round. Il gagnait ensuite avec 53,69% au 2e. Le Parti devançait les candidats estampillés La République en Marche (25,62%) et Nouvelle union populaire écologique et sociale (21,49%) au premier tour puis encore La République en Marche avec 46,31% au second sur l'unique circonscription couvrant la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 31,59% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,49% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 17,72%. Marine Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 55,28%, devant Emmanuel Macron à 44,72%.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient placé en tête Jordan Bardella aux Loges Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date peut encore sembler indispensable au moment d'observer le scrutin d'aujourd'hui. Si on se penche sur les détails, la liste du Rassemblement national, déjà emmenée par Jordan Bardella, avait fini première des élections européennes à l'époque. Le bulletin avait enregistré 33,48% des votes, soit 156 voix, contre Nathalie Loiseau à 19,31% et Yannick Jadot à 9,87%.

11:45 - L'avenir de l'Europe se décide aussi aux Loges Dans la commune des Loges, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer le résultat des européennes. La pyramide des âges peut agir sur les orientations des mesures européennes en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans le village, 32% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 7,31% sont des personnes âgées. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (23,39%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 497 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,98%) met en lumière la nécessité d'un suivi social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,18%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation aux Loges mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 32,43% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

10:30 - Les Loges : analyse du niveau de participation aux précédentes européennes Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le taux d'abstention qui est souvent trop haut durant de ce type de rendez-vous électoral. Pour mémoire, à l'échelle du pays en 2019, le pourcentage d'abstention aux européennes atteignait 49,88%, mieux qu'en 2014. Pour comprendre davantage le vote des citoyens de cette localité, il faut observer les résultats des précédents scrutins européens. Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes élections européennes, le taux d'abstention atteignait 44,72% des inscrits sur les listes électorales des Loges, à comparer avec une abstention de 55,56% en 2014.

09:30 - C'est le moment de faire un choix aux Loges pour les élections européennes Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche, lors des européennes aux Loges ? Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 53,38% au premier tour et seulement 50,11% au second tour. En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 931 personnes en âge de voter dans la ville, 78,52% s'étaient rendues aux urnes, contre une participation de 79,81% au premier tour, c'est-à-dire 743 personnes. Pour comparer, au niveau de la France, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c'était presque un record.