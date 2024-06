En direct

19:14 - Les suffrages de la gauche unie en question L'union des partis de gauche aux législatives ayant explosé, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs lors de ces élections européennes ? Lors du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 22,97% des votes dans la commune. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Déjà en lice en 2019, ce dernier avait glané 4,55% aux Monts d'Aunay, contre 16% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son résultat est évidemment dépendant cette fois de ceux de la liste LFI, mais aussi de ceux d'Europe Ecologie et enfin du PCF.

17:08 - Le Rassemblement national aux Monts d'Aunay, un favori aux européennes ? Le résultat des élections européennes au niveau local sera scruté au prisme de la dynamique RN, comme dans le reste du pays. Alors qu'on annonce une dizaine de points de plus pour le RN au niveau du pays, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Les Monts d'Aunay semble néanmoins dans une réalité différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas augmenté son score dans les bureaux de vote sur place.

15:02 - Situation favorable au Rassemblement aux Monts d'Aunay ? C'est probalement le choix du locataire de l'Elysée qui nous en dit le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. L'élection suprême avait servi un bel avantage à Marine Le Pen il y a deux ans aux Monts d'Aunay. La cheffe du Rassemblement national l'emportait avec 31,79% au premier tour. En 2e et 3e positions, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 26,9% et 17,82% des voix. Elle elle finissait aussi première au deuxième tour avec 51,21%. Au moment de donner ou non des députés au président élu, le RN trébuchait au premier tour des élections législatives dans la commune, grappillant 26,67% des voix sur place, contre 29,85% pour le binôme Ensemble !. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (50,00%).

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella au sommet lors des dernières élections européennes Les résultats de ce soir vont-ils concorder avec le choix des électeurs de 2019 ? Le résultat de la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme chef de file aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut aux Monts d'Aunay, à 31,65%. L'extrême droite devançait Nathalie Loiseau à 16% et Yannick Jadot à 11,59%.

11:45 - Les Monts d'Aunay : démographie, élections et perspectives d'avenir Aux Monts d'Aunay, les données démographiques et socio-économiques définissent le paysage politique et peuvent impacter les élections européennes. La répartition par âge peut agir sur les orientations des politiques européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans la ville, 34% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 24,68% de plus de 60 ans. Le taux de familles possédant au moins une automobile (78,19%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des 1 582 votants. Le nombre de familles monoparentales (13,0%) met en lumière des impératifs d'accompagnement social, alors que le taux de salariés en CDD (9,9%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation aux Monts d'Aunay mettent en avant une diversité de qualifications, avec 15,19% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

10:30 - Perspectives de la participation aux dernières européennes aux Monts d'Aunay Au fil des dernières années, les 4 618 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes élections européennes, parmi les 1 505 personnes en âge de voter aux Monts d'Aunay, 52,66% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 62,4% il y a 10 ans. Près de la moitié des Français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle cette année ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19% à 12 heures et seulement 43% à 17 heures.

09:30 - Election aux Monts d'Aunay : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes Ce 9 juin 2024, lors des élections européennes aux Monts d'Aunay, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Le conflit militaire entre la Russie et l'Ukraine est notamment capable d'impacter le taux de participation aux Monts d'Aunay. Pour le premier tour de l'élection présidentielle, sur les 3 223 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 23,39% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 23,12% au second tour. En comparaison, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 51,32% au premier tour et seulement 52,91% au second tour. Quel taux atteindra l'abstention aux Monts d'Aunay pour les européennes ?