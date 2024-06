Résultat des européennes aux Trois-Moutiers : l'élection 2024 en direct

En direct

18:28 - Le Rassemblement national en chiffres avant les européennes aux Trois-Moutiers Le nombre d'électeurs en faveur du RN sera un point d'observation clé localement pour ces élections européennes 2024. Aux Trois-Moutiers, on peut souligner que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 39,46% à l'issue du précédent scrutin européen et Marine Le Pen 39,76% au premier tour de la présidentielle. Cette situation tranche avec ce que laissent imaginer les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près d'une dizaine de points ajoutés pour le RN entre les européennes 2019 et le scrutin qui nous occupe. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Avantage RN aux Trois-Moutiers ? La commune des Trois-Moutiers avait offert un net avantage à Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle 2022 puisque la numéro 1 du parti frontiste prenait la tête avec 39,76% au 1er tour. Rebelotte au 2e tour devant Macron avec 58,68%. Un mois plus tard, l'extrême droite trébuchait au premier tour des élections législatives dans la commune, obtenant 32,19% des votes sur place, contre 42,17% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (55,42%).

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella lors des européennes 2019 aux Trois-Moutiers Revenir cinq ans en arrière semble aussi indispensable au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Quel verdict s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? Le score de la liste RN, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut aux Trois-Moutiers, à 39,46%. Le RN devançait Nathalie Loiseau à 17,3% et François-Xavier Bellamy à 10%.

11:45 - Les Trois-Moutiers : démographie et socio-économie impactent les européennes Dans les rues des Trois-Moutiers, les élections sont en cours. Avec ses 1 086 habitants, ce bourg possède une certaine vigueur démographique. La variété socio-économique se reflète dans ses 69 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 682 foyers fiscaux. Dans le bourg, 32 % de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 12,74 % sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les priorités des politiques européennes, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les habitants, dont 24,46% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette diversité sociale, 41,69% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 916,42 euros, accable une ville qui désire plus de prospérité. Pour résumer, aux Trois-Moutiers, les intérêts locaux se mêlent aux objectifs européens.

10:30 - Les Trois-Moutiers : la mobilisation des citoyens aux élections européennes La publication des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le taux d'abstention qui bat souvent des records durant de ce type de rendez-vous électoral. A l'échelle de la France entière, le plus haut taux d'abstention a été constaté à l'occasion du premier tour des régionales 2021. Il s'élevait à 67%. Aux Trois-Moutiers, 61,51% des habitants n'avaient pas fait l'effort de se déplacer. Comment votent traditionnellement les électeurs de cette ville ? Il y a 5 ans, à l'occasion des précédentes élections européennes, le taux d'abstention s'élevait à 48,16% au niveau des Trois-Moutiers, contre une abstention de 54,49% pour les européennes de 2014.

09:30 - Pourcentage de participation aux élections : le cas des Trois-Moutiers Le taux de participation constituera un critère essentiel de ce scrutin européen aux Trois-Moutiers. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 45,74% au premier tour et seulement 42,55% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes aux Trois-Moutiers ? Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, 75,63% des personnes en capacité de voter dans la ville avaient participé à l'élection, contre une participation de 76,29% au second tour, soit 608 personnes. En comparaison, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, moins qu'en 2017.