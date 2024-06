Résultat des européennes aux Vans : l'élection 2024 en direct

En direct

17:04 - Quelques résultats à retenir Ce sont Jean-Luc Mélenchon avec 33,41% et Emmanuel Macron avec 22,87% qui formaient le duo de tête au premier tour de la présidentielle en 2022 aux Vans. Marine Le Pen ne s'arrogeait que 15,9%. C'est finalement Emmanuel Macron qui finira victorieux à 63,35% contre 36,65% pour Le Pen au second round sur place. Les élections législatives qui suivront ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au Rassemblement national, qui récoltera 8,88%, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale réuniront 35,18% des voix. Et le second tour sera à l'avenant avec encore un binôme Les Républicains vainqueur localement.

12:45 - En 2019, une tendance très instructive Qui avait gagné les européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière apparait aussi comme évident au moment d'observer le scrutin de ce dimanche. Donné gagnant par les sondages, Jordan Bardella avait buté contre un mur aux européennes à l'époque sur place. La tête de liste RN se classait troisième, avec 15,97%, en retrait par rapport à Nathalie Loiseau avec 21,12% et Yannick Jadot avec 17,48%.

11:45 - Les Vans : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Quel impact aura la population des Vans sur le résultat des européennes ? Dans la localité, 12,51% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 15,72% de 75 ans et plus. La pyramide des âges pourrait agir sur les orientations des politiques européennes, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Un revenu moyen par foyer fiscal de 21 478 € par an peut être caractéristique de disparités socio-économiques locales. Le nombre de bénéficiaires du RSA (5,53%) révèle des besoins de soutien social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (15,83%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 22,82%, comme aux Vans, indique la présence d'une population plus aisée. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.

10:30 - Les Vans : retour sur l'abstention aux dernières élections européennes Les européennes mobilisent généralement moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il cette année ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux européennes s'élevait à 50,1%, en amélioration par rapport à 2014. Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville, il est nécessaire d'analyser les résultats des scrutins européens antérieurs. Cinq ans auparavant, pendant les précédentes européennes, sur les 1 190 personnes en âge de voter aux Vans, 56,69% s'étaient rendues dans l'isoloir. Le taux de participation était de 48,04% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - Comprendre le taux d'abstention aux élections aux Vans Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin 2024, lors des élections européennes aux Vans ? En avril 2022, lors du second tour de la présidentielle, 72,04% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient pris part au vote, à comparer avec une participation de 77% au premier tour, ce qui représentait 1 704 personnes. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 54,94% au premier tour et seulement 56,52% au second tour. La baisse du pouvoir d'achat et ses retombées sur le quotidien des ménages pourraient potentiellement ramener les citoyens des Vans (07140) dans les isoloirs.