Résultat des européennes à Roquetoire : l'élection 2024 en direct

13:25 - Le poids démographique et économique de Roquetoire aux européennes

Dans la commune de Roquetoire, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter les résultats des élections européennes. Dans la commune, 20,08% des résidents sont des enfants, et 4,52% sont des personnes âgées. La répartition par âge pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (90,39%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 925 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. D'autres part, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (4,1%) et le nombre de résidences HLM (1,17% des logements) indiquent les défis de solidarité et d'inclusion sociale qui préoccupent les électeurs. Les chiffres sur l'instruction à Roquetoire mettent en avant une diversité de qualifications, avec 29,14% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.