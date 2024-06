Résultat des européennes à Saâcy-sur-Marne : l'élection 2024 en direct

13:27 - Analyse socio-économique de Saâcy-sur-Marne : perspectives électorales

Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Saâcy-sur-Marne, les citoyens se rassemblent pour choisir leurs représentants au Parlement européen. Dotée de 942 logements pour 1 864 habitants, la densité de la commune est de 130 habitants par km². Ses 163 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 570 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la ville, 18,77 % des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 22,97 % ont plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les citoyens, dont 21,83% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, 47,37% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 387,86 euros, pèse sur une commune qui vise plus de prospérité. À Saâcy-sur-Marne, les enjeux locaux rejoignent ceux du continent européen.