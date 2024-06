Résultat des européennes à Saint-Antoine-de-Breuilh : l'élection 2024 en direct

13:26 - Saint-Antoine-de-Breuilh : démographie, élections et perspectives d'avenir

À Saint-Antoine-de-Breuilh, les caractéristiques démographiques et socio-économiques déterminent le paysage politique et peuvent influer sur les européennes. La jeunesse et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la commune, avec près de 29% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 13,35%. Les écarts de revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 826 €/an, sont souvent révélateurs d'une tension économique locale. Le nombre de bénéficiaires du RSA (3,31%) révèle des impératifs d'accompagnement social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (12,03%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Saint-Antoine-de-Breuilh mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 15,91% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.