Résultat des européennes à Saint-Aubin-Routot : l'élection 2024 en direct

13:25 - Analyse démographique des européennes à Saint-Aubin-Routot

Quel impact auront les habitants de Saint-Aubin-Routot sur les résultats des européennes ? Avec une densité de population de 285 habitants par km² et un pourcentage de chômeurs de 5,56%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (92,53%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 483 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. D'autres part, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (9,62%) et le nombre de résidences HLM (0,0% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale qui tracassent les habitants. Les données sur l'instruction à Saint-Aubin-Routot mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 15,28% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.