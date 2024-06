Résultat des européennes à Saint-Bonnet-en-Champsaur : l'élection 2024 en direct

13:23 - Saint-Bonnet-en-Champsaur : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

Les facteurs démographiques et socio-économiques de Saint-Bonnet-en-Champsaur mettent en évidence des tendances claires qui pourraient avoir des répercussions sur le résultat des élections européennes. Dans la ville, 18,67% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 8,81% de 75 ans et plus. La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les priorités des politiques européennes, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Avec ses 8,55% d'agriculteurs pour 2 080 habitants, cette ville est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Enfin, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (14,29%) et le nombre de résidences HLM (6,53% des logements) font ressortir les défis sociaux et économiques qui tracassent les électeurs. Un pourcentage de résidences secondaires de 24,34%, comme à Saint-Bonnet-en-Champsaur, indique un tourisme important dans la région. Cela peut impacter l'engagement politique des habitants sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.