Résultat des européennes à Saint-Donat-sur-l'Herbasse : l'élection 2024 en direct

Saint-Donat-sur-l'Herbasse : démographie et socio-économie impactent les européennes

Dans la commune de Saint-Donat-sur-l'Herbasse, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques pèsent sur le résultat des européennes. Dans la commune, 33% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 25,59% de plus de 60 ans. La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (78,25%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des 1 598 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (16,56%) et le nombre de résidences HLM (10,14% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'intégration sociale qui tracassent les habitants. Les données sur l'instruction à Saint-Donat-sur-l'Herbasse mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 17,51% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.