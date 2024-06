Résultat des européennes à Saint-Montan : l'élection 2024 en direct

13:26 - Tendances démographiques et électorales à Saint-Montan : ce qu'il faut retenir

À Saint-Montan, les données démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent jouer un rôle lors des élections européennes. Avec 33% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 13,51%, les jeunes et les demandeurs d'emploi représentent des segments démographiques cruciaux. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (77,62%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 838 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. D'autres part, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (9,95%) et le nombre de résidences HLM (0,76% des logements) font ressortir les défis économiques et sociaux qui préoccupent les électeurs. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Montan mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 22,4% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.