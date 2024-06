Résultat des européennes à Saint-Paul-lès-Romans : l'élection 2024 en direct

13:27 - Saint-Paul-lès-Romans : démographie et socio-économie impactent les européennes

La démographie et le contexte socio-économique de Saint-Paul-lès-Romans contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections européennes. Avec une densité de population de 115 hab par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 6,9%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (89,26%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 727 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (9,27%) met en évidence la nécessité d'un soutien social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,11%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Saint-Paul-lès-Romans mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 40,23% des habitants non diplômés, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.