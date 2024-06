Résultat des européennes à Saint-Porchaire : l'élection 2024 en direct

13:26 - Élections à Saint-Porchaire : l'impact des caractéristiques démographiques

Les données démographiques et socio-économiques de Saint-Porchaire mettent en évidence des tendances évidentes susceptibles d'impacter le résultat des élections européennes. Le taux de chômage à 8,93% peut agir sur les espoirs des électeurs quant aux mesures européennes sur le travail. Avec 42,58% de population active et une densité de population de 106 habitants/km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (83,31%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 711 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (13,49%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (1,14%) font ressortir les enjeux sociaux et économiques qui préoccupent les habitants. Les données sur l'éducation à Saint-Porchaire mettent en avant une diversité de qualifications, avec 23,63% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.