Résultat des européennes à Sainte-Croix-aux-Mines : l'élection 2024 en direct

13:25 - Sainte-Croix-aux-Mines et l'Europe : démographie, économie et choix électoraux

Dans la commune de Sainte-Croix-aux-Mines, les électeurs auront-ils un impact sur le résultat des européennes ? La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans la ville, avec près de 30% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 9,25%. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (32,76%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 565 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (12,16%) met en évidence des besoins d'accompagnement social, et le taux de salariés en CDD (8,31%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Sainte-Croix-aux-Mines mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,21% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.