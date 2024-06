Résultat des européennes à Sainte-Fortunade : l'élection 2024 en direct

13:27 - Les données démographiques de Sainte-Fortunade révèlent les tendances électorales

La composition démographique et la situation socio-économique de Sainte-Fortunade contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les européennes. La pyramide des âges pourrait agir sur les priorités des politiques européennes, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Dans la localité, 24% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 10,43% sont des personnes âgées. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (23,36%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 977 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. De surcroît, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (5,33%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (0,39%) indiquent les enjeux économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'éducation à Sainte-Fortunade mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 24,24% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.