Résultat des européennes à Segonzac : l'élection 2024 en direct

13:23 - Segonzac : démographie, élections et stratégies politiques

La composition démographique et le contexte socio-économique de Segonzac contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections européennes. Avec 44,4% de population active et une densité de population de 59 habitants par km², l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le taux de chômage à 10,04% pourrait avoir un effet sur les inquiétudes des habitants en ce qui concerne les directives européennes sur l'emploi. Avec ses 8,29% d'agriculteurs pour 2 077 habitants, cette commune est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. D'autres part, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,11%) et le nombre de résidences HLM (1,95% des logements) indiquent les défis de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'instruction à Segonzac mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 32,73% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.