Résultat des européennes à Seilhac : l'élection 2024 en direct

13:28 - Seilhac : démographie, élections et stratégies politiques

Dans la ville de Seilhac, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques façonnent le résultat des européennes. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 6,64% pourrait avoir un effet sur les inquiétudes des électeurs en matière de directives européennes sur l'emploi. Avec 41,24% de population active et une densité de population de 66 hab/km², ces données pourraient provoquer plus d'intérêts pour les élections. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (27,99%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 913 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (7,87%) révèle des impératifs de soutien social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,01%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Seilhac mettent en avant une diversité de qualifications, avec 20,27% des habitants titulaires du seul bac. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'éducation et l'emploi.