Résultat des européennes à Soliers : l'élection 2024 en direct

13:23 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Soliers

Comment les habitants de Soliers peuvent-ils influencer le résultat des européennes ? Les jeunes et les personnes sans emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la localité, avec près de 36% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 7,9%. En outre, le pourcentage de familles propriétaires (75,0%) met en exergue le poids des questions d'habitat et d'aménagement du territoire. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (93,13%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des 877 votants. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (10,96%) et le nombre de résidences HLM (17,49% des logements) indiquent les enjeux sociaux et économiques auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'instruction à Soliers mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 26,65% des résidents sans diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.