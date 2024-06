Résultat des européennes à Sundhouse : l'élection 2024 en direct

13:27 - Tendances démographiques et électorales à Sundhouse : ce qu'il faut savoir

Quel portrait faire de Sundhouse, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec une population de 1 824 habitants répartis dans 828 logements, cette commune présente une densité de 113 habitants par km². Avec 132 entreprises, Sundhouse offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 37 % de la population est âgée de moins de 30 ans, et 5,61 % de 75 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les citoyens, dont 32,11% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette diversité sociale, 47,51% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 664,05 euros, accable une ville qui désire un avenir prospère. Sundhouse manifeste la vigueur et l'authenticité d'une Europe en mouvement.