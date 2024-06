Résultat des européennes à Surbourg : l'élection 2024 en direct

En direct

13:29 - Surbourg aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Comment les habitants de Surbourg peuvent-ils peser sur les résultats des européennes ? Le taux de chômage à 5,68% peut avoir un effet sur les espoirs des électeurs en ce qui concerne les politiques européennes sur l'emploi. Avec 48,54% de population active et une densité de population de 159 habitants/km², ces chiffres pourraient présager une implication électorale plus importante. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (84,85%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 613 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,29%) met en évidence des impératifs de soutien social, tandis que le taux de salariés en CDD (3,31%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Surbourg mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,3% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.

10:30 - Les premiers chiffres de participation attendus ce midi : quelle situation à Surbourg ? Au fil des dernières consultations politiques, les 1 743 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. En 2019, à l'occasion des européennes, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 48,91% au sein de Surbourg, contre un taux d'abstention de 60,08% en 2014. Y aura-t-il une augmentation de l'abstention des électeurs français aux européennes, à l'image du record de 59% observé en 2009 ? Pour rappel, au niveau de l'Hexagone en 2019, le pourcentage d'abstention aux élections européennes atteignait 50%, c’était mieux qu’en 2014.

09:30 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Surbourg À Surbourg, le niveau d'abstention sera indiscutablement l'un des facteurs importants du scrutin européen 2024. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 45,27% au premier tour. Au second tour, 42,76% des votants se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation pour les européennes à Surbourg ? En avril 2022, au premier tour de la présidentielle, 76,85% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient participé au vote. La participation était de 77% au second tour, c'est-à-dire 1 041 personnes. En proportion, au niveau de l'Hexagone, le taux de participation à la présidentielle 2022 représentait 74% au premier tour et seulement 72% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.