Résultat des européennes à Terrasson-Lavilledieu : l'élection 2024 en direct

09:51 - Election à Terrasson-Lavilledieu : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes

À Terrasson-Lavilledieu, l'une des grandes inconnues de ces européennes sera immanquablement l'ampleur de l'abstention. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 71,72% au niveau de la ville. La participation était de 74,8% au premier tour, soit 3 202 personnes. En comparaison, à l'échelle de la France, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 représentait 74% au premier tour et seulement 72% au second tour, moins qu'en 2017. L'inflation et son impact sur la vie des foyers français sont par exemple susceptibles d'inciter les habitants de Terrasson-Lavilledieu à s'intéresser plus fortement du scrutin.