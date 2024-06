Résultat des européennes à Thue et Mue : l'élection 2024 en direct

09:51 - Taux de participation aux élections : le cas de Thue et Mue

Ce 9 juin, lors des européennes à Thue et Mue, qu'en sera-t-il de la participation ? La perte de pouvoir d'achat est notamment susceptible de ramener les habitants de Thue et Mue (14210) dans les bureaux de vote. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, 80,57% des personnes habilitées à voter dans l'agglomération avaient pris part à l'élection. Le taux de participation était de 81,6% au second tour, soit 3 778 personnes. Pour mémoire, dans l'agglomération, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 52,34% au premier tour et seulement 51,07% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Thue et Mue ?