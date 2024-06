Résultat des européennes à Tilly-sur-Seulles : l'élection 2024 en direct

13:29 - Tilly-sur-Seulles : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

Comment les électeurs de Tilly-sur-Seulles peuvent-ils impacter le résultat des européennes ? Avec un taux de chômage de 5,46% et une densité de population de 186 habitants/km², les enjeux liés au chômage et au logement sont des sujets majeurs. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (88,07%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 636 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (11,54%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (0,84%) indiquent les enjeux de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'éducation à Tilly-sur-Seulles mettent en relief une diversité de qualifications, avec 19,66% des habitants titulaires du seul bac. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.