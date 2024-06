Résultat des européennes à Tresques : l'élection 2024 en direct

13:27 - Comment la composition démographique de Tresques façonne les résultats électoraux ?

Dans la ville de Tresques, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des européennes ? Avec 41,13% de population active et une densité de population de 99 habitants/km², ces données pourraient favoriser une implication électorale plus importante. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 9,37% peut avoir un effet sur les espérances des habitants en ce qui concerne les directives européennes sur l'emploi. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (16,67%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 843 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Enfin, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,94%) et le nombre de résidences HLM (0,74% des logements) indiquent les défis sociaux et économiques qui tracassent les habitants. Les chiffres sur l'instruction à Tresques mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 21,55% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.