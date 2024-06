Résultat des européennes à Velars-sur-Ouche : l'élection 2024 en direct

13:29 - Velars-sur-Ouche : démographie et socio-économie impactent les européennes

La démographie et le profil socio-économique de Velars-sur-Ouche déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les européennes. Avec 29% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 7,04%, les jeunes et les demandeurs d'emploi constituent des segments démographiques cruciaux. Qui plus est, le pourcentage de ménages propriétaires (79,75%) met en exergue le poids des thématiques de logement et d'urbanisme. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (91,88%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 748 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (8,35%) met en lumière la nécessité d'un soutien social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,33%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Velars-sur-Ouche mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,05% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.