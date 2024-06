Résultat des européennes à Venoy : l'élection 2024 en direct

En direct

13:28 - Dynamique électorale à Venoy : une analyse socio-démographique Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Venoy, les citoyens se regroupent pour choisir leurs représentants au Parlement européen. Dotée de 808 logements pour 1 747 habitants, la densité de la commune est de 78 habitants/km². Avec 64 entreprises, Venoy se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la localité, 17,71 % des résidents sont des enfants, et 28,63 % ont 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les électeurs, dont 32,86% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette diversité sociale, 41,82% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 155,85 euros, pèse sur une commune qui ambitionne un avenir prospère. Chaque bulletin comptabilisé aujourd'hui à Venoy affirme l'attachement des habitants aux valeurs de l'Union européenne.

10:30 - Abstention aux dernières élections européennes à Venoy : les chiffres clés Les européennes mobilisant souvent moins que les autres scrutins, l'année 2024 fera-t-elle exception ? Au niveau national, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19% à 12h et déjà 43% à 17h. Comment votent traditionnellement les électeurs de cette ville ? Au moment des européennes 2019, 47,33% des inscrits sur les listes électorales de Venoy avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 54,35% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - Les prévisions de la participation aux européennes à Venoy L'un des critères principaux du scrutin européen sera indiscutablement le taux de participation à Venoy. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 48,22% au premier tour. Au deuxième tour, 52,04% des votants ne se sont pas déplacés. Quel taux atteindra l'abstention à Venoy pour les européennes ? Lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, 21,06% des inscrits sur les listes électorales de la localité avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 21,26% au second tour. Pour mémoire, à l'échelle nationale, l'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.