Résultat des européennes à Vernoux-en-Vivarais : l'élection 2024 en direct

13:25 - Le poids démographique et économique de Vernoux-en-Vivarais aux européennes

Dans la ville de Vernoux-en-Vivarais, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur le résultat des européennes. Avec 38,69% de population active et une densité de population de 63 habitants/km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de chômeurs à 11,23% peut agir sur les inquiétudes des habitants en matière de mesures européennes sur l'emploi. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (38,2%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 796 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. De surcroît, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (17,09%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (1,67%) indiquent les enjeux économiques et sociaux qui préoccupent les électeurs. Un taux de résidences secondaires de 14,36%, comme à Vernoux-en-Vivarais, indique la présence d'une population plus aisée. Les politiques de régulation des résidences secondaires peuvent aussi affecter l'engagement politique des résidents.