Résultat des européennes à Vers-Pont-du-Gard : l'élection 2024 en direct

En direct

13:27 - Vers-Pont-du-Gard et l'Europe : démographie, économie et enjeux électoraux Dans les rues de Vers-Pont-du-Gard, les élections sont en cours. Avec ses 1 773 habitants, cette ville possède une certaine vigueur démographique. Ses 193 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (71,17 %) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Les citoyens, dont 34,82% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, 36,41% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1825,84 euros, pèse sur une ville qui aspire à plus de prospérité. En somme, Vers-Pont-du-Gard incarne les défis et les ambitions de l'Europe contemporaine.

10:30 - Taux d'abstention aux élections européennes à Vers-Pont-du-Gard : ce qu'il faut savoir Avec une abstention qui continue de grimper depuis les années 1970 lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Les chiffres nationaux de 2019 étaient les suivants : la participation aux élections européennes représentait 50,1%, en amélioration par rapport à 2014. L'observation des résultats des précédents scrutins européens est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette commune. Au moment des européennes de 2019, le taux de participation s'élevait à 59,66% des inscrits sur les listes électorales de Vers-Pont-du-Gard, à comparer avec une participation de 54,89% pour les européennes de 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Vers-Pont-du-Gard : la participation au cœur des préoccupations Le niveau d'abstention constituera sans aucun doute l'un des facteurs clés des européennes 2024 à Vers-Pont-du-Gard. En avril 2022, lors du second tour de la présidentielle, le taux de participation avait atteint 80,35% des inscrits sur les listes électorales de la localité, contre un taux de participation de 82,74% au premier tour, ce qui représentait 1 242 personnes. En comparaison, au niveau national, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 74% au premier tour et seulement 72% au second tour, c’était moins qu’en 2017. L'inflation est notamment en mesure de ramener les citoyens de Vers-Pont-du-Gard dans les isoloirs.