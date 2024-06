Résultat des européennes à Vézénobres : l'élection 2024 en direct

13:28 - Élections à Vézénobres : l'impact des caractéristiques démographiques

Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Vézénobres mettent en évidence des tendances nettes qui pourraient avoir une incidence sur le résultat des européennes. Le taux de chômage à 13,56% pourrait agir sur les espoirs des électeurs quant aux mesures européennes sur l'emploi. Avec 42,86% de population active et une densité de population de 103 hab par km², l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (26,56%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 724 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (3,00%) et le nombre de résidences HLM (5,72% des logements) font ressortir les défis sociaux et économiques qui préoccupent les habitants. Les données sur l'instruction à Vézénobres mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 21,03% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.