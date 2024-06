Résultat des européennes à Vignoc : l'élection 2024 en direct

13:25 - Dynamique électorale à Vignoc : une analyse socio-démographique

La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Vignoc façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections européennes. Avec une densité de population de 129 habitants par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 4,75%, les problématiques relatives au chômage et à l'habitat sont des sujets prédominants. Un revenu moyen par foyer fiscal de 34 338 € par an souligne le poids des questions sur la répartition des richesses dans les interrogations des 823 votants. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,54%) et le nombre de résidences HLM (7,61% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (39,36%), témoigne d'une population instruite à Vignoc, soulignant ainsi l'importance soutenir les aspirations professionnelles des habitants.