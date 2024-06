Résultat des européennes à Vigy : l'élection 2024 en direct

13:28 - Élections européennes à Vigy : impact de la démographie et de l'économie locale

La composition démographique et socio-économique de Vigy définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, jouant ainsi un rôle sur le résultat des élections européennes. Le pourcentage de chômeurs à 4,47% pourrait avoir un effet sur les inquiétudes des habitants en ce qui concerne les mesures européennes sur le travail. Avec une densité de population de 97 habitants par km² et 50,27% de population active, ces données pourraient présager une implication électorale plus importante. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (8,5%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 566 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (13,15%) et le nombre de résidences HLM (1,61% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune doit faire face. Le taux d'étudiants, évalué à 7,51% à Vigy, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, en quête de formation et de développement personnel.