Résultat des européennes à Villelongue-dels-Monts : l'élection 2024 en direct

13:28 - L'avenir de l'Europe se dessine aussi à Villelongue-dels-Monts

À Villelongue-dels-Monts, les données démographiques et socio-économiques façonnent le contexte politique et peuvent influer sur les européennes. Avec 38,47% de population active et une densité de population de 142 hab/km², ces chiffres pourraient présager un engagement électoral plus important. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 14,4% pourrait avoir un effet sur les espoirs des habitants quant aux mesures européennes sur l'emploi. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (75,15%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 779 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 9,81% et d'une population étrangère de 6,67% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Un taux de résidences secondaires de 16,84%, comme à Villelongue-dels-Monts, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des préoccupations politiques différentes des habitants permanents.