Résultat des européennes à Zutkerque : l'élection 2024 en direct

13:28 - L'avenir européen se décide aussi à Zutkerque

Dans la ville de Zutkerque, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des élections européennes ? Avec un pourcentage de chômeurs de 11,49% et une densité de population de 105 hab par km², les enjeux liés au chômage et au logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (81,25%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 639 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (2,01%) met en évidence des impératifs d'accompagnement social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (10,85%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Zutkerque mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 32,21% des résidents non diplômés, cela peut avoir un impact sur le taux de participation dans la commune.