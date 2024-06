Résultat des européennes à Agny : l'élection 2024 en direct

13:25 - Les données démographiques d'Agny révèlent les tendances électorales

Dans la ville d'Agny, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer les résultats des élections européennes. Avec une densité de population de 320 hab/km² et un taux de chômage de 8,83%, les questions liées à l'emploi et au logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (12,7%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 774 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (16,81%) et le nombre de résidences HLM (8,97% des logements) indiquent les enjeux sociaux et économiques qui tracassent les habitants. Les données sur l'éducation à Agny mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 15,67% des résidents titulaires du seul baccalauréat. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.