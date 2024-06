En direct

19:10 - Une confrontation Renaissance-Parti socialiste aussi à Achicourt pour ces élections européennes 2024 ? La dynamique de la gauche est aussi à considérer lors de ces élections européennes, avec comme inconnue le parti pris des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus désormais. Le jour du premier tour des législatives, la candidature Nupes avait attiré 25,03% des bulletins dans la commune. Une percée à affiner avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (20,87% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,93% pour Yannick Jadot, 3,69% pour Fabien Roussel et 1,99% pour Anne Hidalgo). Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, ce dernier s'était arrogé 6,65% à Achicourt, contre 19,5% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son résultat dépendra évidemment cette fois de ceux de la liste LFI de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint ou encore du PCF Léon Deffontaine.

17:08 - À Achicourt, une liste RN favorite ? Le résultat des élections européennes 2024 à l'échelle locale sera scruté au prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste du pays. Si dans toute la France, les intentions de vote annoncent une évolution du Rassemblement national à près de 10 points aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des dernières européennes (ce qui porterait théoriquement Bardella pas loin des 40% dans la commune), il faut noter néanmoins que le parti n'a visiblement grappillé que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. L'explosion du RN devrait donc être moins forte localement.

15:02 - Emmanuel Macron en première position lors de la présidentielle à Achicourt Marine Le Pen avait été deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 27,22% contre 28,46% pour Emmanuel Macron. Et elle s'inclinait face au président sortant au second tour avec 45,12% contre 54,88%. Le RN n'a pas plus convaincu à Achicourt par la suite, lors des élections des députés, avec 25,13% au premier tour, contre 28,11% pour le binôme La République en Marche. Bis repetita au second tour, laissant également le binôme Ensemble ! L'emporter.

12:45 - 26,6% pour Jordan Bardella lors des élections européennes 2019 à Achicourt Quel verdict s'était imposé à l'issue des européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date peut encore sembler évident au moment du scrutin d'aujourd'hui. Si on se penche sur les détails, la liste Rassemblement national, déjà chapeautée par Jordan Bardella, s'était imposée aux européennes il y a cinq ans. Le mouvement glanait 26,6% des suffrages, soit 836 voix, face à Nathalie Loiseau à 19,5% et Yannick Jadot à 14,57%.

11:45 - Analyse socio-économique d'Achicourt : perspectives électorales Dans la commune d'Achicourt, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des européennes ? Avec un pourcentage de 34% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 14,05%, les jeunes et les demandeurs d'emploi constituent des segments clés. En outre, le pourcentage de familles propriétaires (57,36%) met en exergue l'importance des problématiques relatives au logement et à l'urbanisme. Un revenu moyen par foyer fiscal de 25 169 € par an souligne le poids des questions sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 2 929 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de bénéficiaires du RSA (3,00%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (9,45%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Achicourt mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 33,14% des résidents sans diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - Retour sur l'abstention aux européennes précédentes à Achicourt Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette agglomération lors des dernières consultations politiques ? Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes européennes, 3 320 personnes habilitées à voter à Achicourt s'étaient rendues dans l'isoloir (soit 55,9%). Le taux de participation était de 47,76% lors du scrutin de 2014. Y aura-t-il une amélioration de la participation des citoyens français aux élections européennes, à l'image du rebond constaté en 2019 ? Sur l'ensemble du territoire, le premier tour des régionales 2021 a connu le taux de participation le plus faible jamais enregistré, atteignant 33,3%. À Achicourt, 64,66% des électeurs avaient voté.

09:30 - Les européennes commencent à Achicourt : la participation en question Le niveau de participation sera immanquablement un critère déterminant de ces européennes 2024 à Achicourt. Au deuxième tour de la dernière présidentielle, 24,93% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec un taux d'abstention de 24,83% au premier tour. En comparaison, à l'échelle nationale, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, plus qu'en 2017. La flambée des prix des matières premières qui grève le budget des ménages, cumulée avec les incertitudes provoquées par la guerre en Ukraine, pourraient impacter les choix que feront les électeurs d'Achicourt.