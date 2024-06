Résultat des européennes à Albitreccia : l'élection 2024 en direct

13:28 - Albitreccia : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les européennes à Albitreccia comme partout en France. Dotée de 1 729 logements pour 1 775 habitants, la densité de la ville est de 36 habitants/km². Avec 190 entreprises, Albitreccia est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 21 % des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 12,55 % ont 75 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des mesures européennes, notamment en matière d'instruction et de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 35,04% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette mosaïque sociale, près de 52,28% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 2182,65 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 9 juin 2024 à Albitreccia montre l'attachement des habitants aux idées de l'Europe.