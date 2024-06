Résultat des européennes à Amanlis : l'élection 2024 en direct

13:28 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique d'Amanlis

Dans la ville d'Amanlis, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques influencent le résultat des européennes. Avec un taux de chômage de 5,39% et une densité de population de 66 hab par km², les problématiques relatives au chômage et à l'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (14,97%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 767 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (2,9%) et le nombre de résidences HLM (0,6% des logements) font ressortir les enjeux économiques et sociaux qui préoccupent les électeurs. Les données sur l'éducation à Amanlis mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 20,44% des habitants titulaires du seul bac. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.