Résultat des européennes à Arâches-la-Frasse : l'élection 2024 en direct

13:26 - Comment la composition démographique d'Arâches-la-Frasse façonne les résultats électoraux ?

Dans la ville d'Arâches-la-Frasse, une variété de données démographiques et socio-économiques impactent les résultats des élections européennes. Avec une densité de population de 51 habitants par km² et 58,39% de population active, peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de chômeurs à 4,41% pourrait agir sur les inquiétudes des électeurs en matière de politiques européennes sur l'emploi. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (11,24%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 731 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Enfin, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (10,58%) et le nombre de résidences HLM (5,23% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'inclusion sociale qui tracassent les électeurs. Un pourcentage de résidences secondaires de 87,43%, comme à Arâches-la-Frasse, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des préoccupations politiques différentes des habitants permanents.