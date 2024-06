En direct

19:17 - Sur quel candidat vont se transférer les orphelins de la Nupes à Magland ? Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, avait glané 3,06% à Magland, contre 14,3% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. La donne semble différente aujourd'hui selon les études sondagières, à tel point qu'il pourrait arriver dans un mouchoir de poche avec la liste de la majorité de Valérie Hayer. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'a pas survécu. La barre est haute : lors du premier tour des élections des députés à Magland, le binôme Nupes avait en effet glané 13,66% des votes dans la localité. Une poussée à affiner avec les 14% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Tout est évidemment dépendant cette fois des scores de Manon Aubry (4,37% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (10,81% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du communiste Léon Deffontaine (1,2% pour Yann Brossat en 2019). Quant à la liste de Valérie Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa réelle base à Magland, entre les 14,3% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 23,78% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 27,2% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Que vont trancher les votants de Magland ? Au niveau local, le résultat de Jordan Bardella lors des élections européennes 2024 sera très scruté. Si en France entière, les sondages d'intentions de vote prédisent une progression moyenne du Rassemblement national à environ 10 points aux européennes 2024 en comparaison de son score des précédentes européennes (ce qui amènerait théoriquement Bardella à 43% dans la commune), on remarque néanmoins que ce dernier n'a en fait gagné que 2 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La dynamique devrait donc être moins puissante localement.

15:02 - Les votants de Magland plutôt pour Le Pen il y a deux ans Le résultat du plus récent scrutin semble un enseignement intéressant au moment de l'élection en cours. Les élections les plus proches, les législatives 2022, avaient donné un très gros résultat pour le Rassemblement national à Magland. Le parti d'extrême droite avait terminé en tête dans la localité avec 34,31% au premier tour et surtout 52,65% au second, le propulsant tout en haut à l'échelle municipale (Magland n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 35,64% au 1er tour de l'élection à la présidence de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,78% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 12,16%. Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 59,29%, devant Emmanuel Macron à 40,71%.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella au terme des élections de 2019 à Magland Le résultat de ce dimanche soir sera-t-il le même que l'équilibre de 2019 ? Si on se penche sur le détail, 311 habitants de Magland passés par les bureaux de vote avaient choisi la liste du RN il y a cinq ans, aux élections européennes. La liste, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, avait attiré 33,95% des suffrages face à Nathalie Loiseau à 14,3% et François-Xavier Bellamy à 12,23%.

11:45 - Démographie et politique à Magland, un lien étroit Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Magland, les citoyens se regroupent pour choisir leurs eurodéputés. Avec ses 3 251 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 286 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Dans la commune, 21,22 % de la population est âgée de 14 ans et moins, et 21,13 % ont 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures européennes en ce qui concerne l'instruction et la santé. Magland accueille une communauté diversifiée, avec ses 225 résidents étrangers, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Au sein de cette mosaïque sociale, 50,86% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 2630,45 euros, accable une ville qui ambitionne un avenir prospère. Pour résumer, à Magland, les enjeux locaux rejoignent ceux du continent européen.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Magland ? Avec une abstention qui continue de grimper depuis des années lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? A l’échelle de toute la France, le record d'abstention a été constaté durant le premier tour des régionales 2021. Il atteignait 66,7%. À Magland, 74,58% des électeurs n'avaient pas fait l'effort de se déplacer. Au fil des dernières années, les 3 318 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. En 2019, lors des élections européennes, 57,1% des personnes habilitées à participer à une élection à Magland avaient déserté les urnes. L'abstention était de 65,27% en 2014.

09:30 - Pourcentage d'abstention aux élections : le cas de Magland L'une des clés des européennes 2024 sera à n'en pas douter l'étendue de l'abstention à Magland. Pour le premier tour de l'élection présidentielle, sur les 2 218 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 24,66% étaient restés chez eux. Le taux d'abstention était de 26,15% au deuxième tour. En proportion, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 59,08% au premier tour. Au second tour, 61,78% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les européennes à Magland ? La situation géopolitique actuelle ainsi que ses répercussions sur les prix des matières premières seraient notamment en mesure de modifier la stratégie de vote des habitants de Magland.