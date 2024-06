Résultat des européennes à Artenay : l'élection 2024 en direct

13:25 - L'avenir de l'Europe se dessine aussi à Artenay

Dans la commune d'Artenay, une variété de données démographiques et socio-économiques impactent les résultats des élections européennes. Avec un taux de chômage de 11,72% et une densité de population de 89 hab/km², les problématiques relatives au chômage et au logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (22,52%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 588 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,61%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,93%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Artenay mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 40,59% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.