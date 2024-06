Résultat des européennes à Chevilly : l'élection 2024 en direct

11:45 - Comprendre l'électorat de Chevilly : un regard sur la démographie locale

Quel impact aura la population de Chevilly sur le résultat des européennes ? Dans la localité, 33% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 24,07% de plus de 60 ans. La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures européennes, notamment en matière d'éducation et de santé. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (83,65%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 859 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (13,65%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (1,59%) indiquent les défis économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'instruction à Chevilly mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 31,38% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.