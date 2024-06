Résultat des européennes à Assérac : l'élection 2024 en direct

En direct

13:27 - Comment la composition démographique d'Assérac façonne les résultats électoraux ? Quel impact aura la population d'Assérac sur le résultat des européennes ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 9,52% pourrait avoir un effet sur les espérances des habitants quant aux politiques européennes sur l'emploi. Avec 43,8% de population active et une densité de population de 54 hab/km², ces chiffres pourraient favoriser un engagement électoral plus fort. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (50,91%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 821 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (9,09%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement social, et le taux de salariés en CDD (8,89%) indique des défis de stabilité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 38,51%, comme à Assérac, indique un tourisme important dans la région. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.

10:30 - Assérac : analyse du niveau d'abstention aux précédentes élections européennes Afin de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette ville, il est nécessaire d'observer les résultats des rendez-vous électoraux précédents. En 2019, pendant les élections européennes, 47,54% des inscrits sur les listes électorales d'Assérac (Loire-Atlantique) avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 56,73% pour le scrutin de 2014. Avec une participation qui ne cesse de baisser depuis les années 1970 lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau national, le plus haut taux d'abstention a été constaté lors du premier tour des régionales 2021. Il atteignait 67%. À Assérac, 69,32% des habitants ne s'étaient pas déplacés.

09:30 - C'est le moment de voter à Assérac pour les élections européennes L'une des clés de ces élections européennes sera immanquablement l'abstention à Assérac. Pour mémoire, dans la localité, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 50,84% au premier tour. Au second tour, 48,61% des votants ont exercé leur droit de vote. Il y a 2 ans, pour le second tour de l'élection présidentielle, sur les 1 621 inscrits sur les listes électorales dans la localité, 74,91% avaient pris part à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 76,56% au premier tour, soit 1 241 personnes. En comparaison, au niveau de la France, la participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour.