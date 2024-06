Résultat des européennes à Asson : l'élection 2024 en direct

13:24 - Analyse démographique et économique des européennes à Asson

La démographie et le contexte socio-économique d'Asson contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections européennes. La pyramide des âges peut agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans la commune, 30% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 27,33% ont plus de 60 ans. Le taux de foyers possédant au moins une automobile (82,76%) souligne le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des 950 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (11,49%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (1,20%) indiquent les enjeux économiques et sociaux auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'instruction à Asson mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 23,97% des résidents non diplômés, cela peut avoir un impact sur le taux d'abstention dans la commune.