Résultat des européennes à Barraux : l'élection 2024 en direct

13:25 - Élections européennes à Barraux : un éclairage démographique

Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Barraux mettent en évidence des tendances claires qui pourraient affecter les résultats des élections européennes. La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des segments clés dans la ville, avec près de 34% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 5,66%. De plus, le taux de familles propriétaires (81,79%) met en avant l'importance des thématiques de logement et d'aménagement du territoire. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (85,07%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 890 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,60%) révèle des impératifs de soutien social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,22%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (42,27%), témoigne d'une population instruite à Barraux, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.